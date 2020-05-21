Украина выразила протест Болгарии из-за вмешательства в дела страны

21 мая 2020     8
Украина выразила протест Болгарии из-за вмешательства в дела страны

Министерство иностранных дел Украины направило в среду протест властям Болгарии в связи с принятием Народным собранием этой страны декларации, касающейся украинской административно-территориальной реформы, сообщает ТАСС.

Реформа предполагает разделение Болградского района Одесской области на пять общин, в которых этнические болгары не будут большинством. По неофициальным данным, в Болградском районе проживает 250-300 тыс. этнических болгар.

МИД Украины в ответ на принятие Болгарией декларации заявил, что «вопросы административно-территориального устройства Украины относится к исключительной компетенции органов государственной власти Украины» и попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела страны «совершенно неприемлемы».

При этом в Киеве отмечают, что вопрос о Болградском районе будет решен в соответствии с украинским законодательством и с учетом позиции местных жителей, в том числе многочисленной болгарской общины.

«Призываем болгарских парламентариев действовать в соответствии с принципами дружбы и добрососедства, которые традиционно существуют между Украиной и Болгарией», — подытожили во внешнеполитическом ведомстве.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о национальном языке в стране создан искусственно. При этом Зеленский убежден, что национальные меньшинства на Украине должны знать украинский язык и это, по его мнению, нормально.

18 марта на Украине вступил в силу закон «О полном общем среднем образовании». Это документ позволил сократить обучение на языке национальных меньшинств, в том числе русском. Приоритет отдан украинскому языку.

В середине февраля в ходе двухдневного визита на Украину европейский комиссар по вопросам расширения и европейской политики добрососедства Оливер Вархейи заявил:«В Европейской комиссии уверены, что украинские законы должны удовлетворять интересам этнических меньшинств». Он встретился с представителями венгерского и румынского меньшинств, а также обсудил ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, в июле прошлого года на Украине вступил в силу закон об исключительности использования украинского языка. Документ подразумевает использование органами госвласти, учебными заведениями, больницами и предприятиями сферы обслуживания только украинского языка.

Вместе с тем Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) призвала Украину пересмотреть языковую политику, чтобы «избежать межэтнической напряженности». Закон, по их мнению, не выдерживает баланса между защитой украинского языка и обеспечением языковых прав меньшинств. СЕ представил для Киева конкретную программу действий.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Чечне запретили передвижение в период празднования Ураза-байрама
В Чечне запретили передвижение в период празднования Ураза-байрама

01:08 Передвижение по Чечне будет запрещено в период празднования Ураза-байрама с 23 по 26 мая для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, …


«Не поименован в указе»: что известно об отказе Пенсионного фонда выплачивать ветерану деньги к 9 Мая
«Не поименован в указе»: что известно об отказе Пенсионного фонда выплачивать ветерану деньги к 9 Мая

В феврале 2020 года федеральные власти пообещали всем ветеранам специальные выплаты к 75-летию Победы — по 75 тыс. рублей. Единовременное …


Украина выразила протест Болгарии из-за вмешательства в дела страны
Украина выразила протест Болгарии из-за вмешательства в дела страны

Министерство иностранных дел Украины направило в среду протест властям Болгарии в связи с принятием Народным собранием этой страны декларации, касающейся …


В Татарстане мать задушила сына и покончила с собой
В Татарстане мать задушила сына и покончила с собой

Прокуратура Татарстана проверит работу социальных служб из-за убийства ребенка в городе Альметьевске. Соответствующее распоряжение 20 мая отдал прокурор Татарстана Илдус …


США показали разрушителя монополии России в пилотируемой космонавтике
США показали разрушителя монополии России в пилотируемой космонавтике

Космический центр имени Джона Кеннеди во Флориде (США) выложил в Twitter снимки прибывшего туда космического корабля Crew Dragon, который с …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты