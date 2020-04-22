Украина заблокировала в ООН попытку России ослабить санкции

22 апреля 2020     13
Украина заблокировала в ООН попытку России ослабить санкции

Украина заблокировала в ООН резолюцию России об ослаблении санкций в связи с экономическим кризисом на фоне пандемии коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщило министерство иностранных дел Украины.

По данным внешнеполитического ведомства, Россия попыталась ослабить санкции и внесла на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН мартовскую резолюцию с измененным текстом. Украинская делегация прервала «процедуру молчания» и заблокировала инициативу.

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14:25 — 21 апреля

«Как я обещал еще в начале апреля, мы будем в дальнейшем блокировать попытки России разрушить санкционный режим. Для эффективной борьбы мира с пандемией нужны реальные решения, которые будут нести практическую пользу. И точно не нужны политизированные резолюции, которые имеют целью ослабить санкции», — заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что в Генассамблее ООН уже были одобрены две эффективные резолюции по борьбе с коронавирусом, соавтором которых стала Украина. «Наше государство отдано борьбе с пандемией и эффективным и слаженным действиям мирового сообщества. Общая цель — это победа над вирусом, а не над санкциями за военную агрессию», — добавил он.

В конце марта Россия, Китай, Иран, Куба, Сирия, Никарагуа, Венесуэла и КНДР призвали снять санкции ради борьбы с коронавирусом. Генассамблея ООН отказалась принимать проект резолюции.

Страны Евросоюза, а также США и Украина впервые ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году. Это произошло после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России. Присоединение полуострова сочли незаконным, однако Москва эти обвинения отвергает. Затем в 2015 году были введены санкции из-за конфликта в Донбассе. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции.

Источник: Лента.Ру

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