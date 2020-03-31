Украине предрекли «пропасть финансового дефолта» из-за коронавируса

31 марта 2020     17
Украине предрекли «пропасть финансового дефолта» из-за коронавируса

ВВП Украины к концу 2020 года упадет на 4,8 процента на фоне пандемии коронавируса, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«При оптимистическом прогнозе, когда мы не предусматривали эпидемию коронавируса, было 3,7 [процента роста]. Сейчас минус 4,8», — сказал Шмыгаль.

По словам премьер-министра, без поддержки международных финансовых организаций Украине грозит «пропасть финансового дефолта» из-за необходимости погасить внешние и внутренние долги. Шмыгаль отметил, что такой сценарий чрезвычайно страшный. Он добавил, что украинскими властями принимаются все меры для сохранения финансовой стабильности страны.

По последним данным, на Украине были выявлены 480 случаев заражения коронавирусом, 11 пациентов скончались. В стране действует карантин и режим чрезвычайной ситуации. В мире вирусом заразились более 777 тысяч человек. При этом 37,1 тысячи умерли, свыше 164 тысяч излечились.

Источник: Лента.Ру

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