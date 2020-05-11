Украинку нашли мертвой в порту Роттердама

11 мая 2020     1
Украинку нашли мертвой в порту Роттердама

Гражданку Украины нашли мертвой в порту нидерландского Роттердама, женщина являлась членом экипажа судна Regal Princess. Об этом сообщил директор департамента консульской службы украинского МИДа Украины Сергей Погорельцев 11 мая.

«10 мая в Роттердаме была найдена мертвой 39-летняя гражданка Украины, член экипажа пришвартованного в порту судна Regal Princess. Тело умершей было обнаружено в воде за бортом судна», — сказал он «Укринформу».

По предварительным данным, женщина совершила самоубийство. «Би-би-си Украина» со ссылкой на Crew Center утверждает, что погибшая должна была вернуться на родину чартерным рейсом 8 мая, который позже был отменен. Отмечается, что экипажи круизных лайнеров находятся в сложных психологических условиях, им запрещено покидать каюты, зачастую они не имеют доступа к интернету. Могло ли это повлиять на произошедшее — неизвестно.

С родственниками погибшей уже связались, посольство Украины занимается вопросом организации транспортировки тела украинки на родину.

Лайнер Regal Princess привез в Роттердам членов экипажей других лайнеров. 5 мая судно высадило около 70 человек в британском Саутгемптоне, пишет nv.ua.

Ранее в этот же день был найден мертвым украинский моряк грузового судна Panamax Alexander в Мексике. Ведется расследование.

Источник: Газета Известия

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