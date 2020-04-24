Украинских школьников привели на могилу нациста для возложения цветов

В Львовской области школьников привели на могилу нациста Дмитрия Пелипа, чтобы возложить цветы и зажечь свечи. Об этом 23 апреля на своей странице в Facebook рассказал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

По его словам, Пелип служил в гитлеровском батальоне «Нахтигаль» и участвовал в массовых убийствах евреев и поляков, а также в карательных операциях против мирного населения. На его могилу привели учеников средней школы в селе Равское, где родился Пелип.

Бывший заместитель главы администрации президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов потребовал от властей Украины жесткого осуждение этого мероприятия, отмечает телеканал «360».

Экс-президент Украины Петр Порошенко в 2015 году присвоил ОУН-УПА (Экстремистская организация, запрещена в РФ) статус «борцов за независимость» Украины, а ее участники получили право на соцгарантии. Москва осудила это решение, отметив, что «Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц», а также то, что «подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне», пишет «РИА Новости».

Как напоминает «Федеральное агентство новостей», на Украине и в некоторых других западных странах пытаются переписать историю Второй мировой войны и уменьшают роль Советского Союза в победе над фашизмом. В 2020 году во Львове и Киеве 1 января устроили факельные шествия в честь годовщины со дня рождения Степана Бандеры, главы Организации украинских националистов (запрещена в России), известного своим сотрудничеством с гитлеровской Германией. По некоторым данным, в маршах приняли участие от 1,5 до 2 тысяч человек.

8 апреля сообщалось, что полиция безопасности Эстонии (КАПО) задержала 13-летнего школьника, который основал и возглавил международную неонацистскую группировку Feuerkrieg Division (FKD). Все управление группировкой проходило онлайн, что позволяло скрываться их лидеру. По предварительным данным, основанным на переписках, только отдельные представители организации были старше 20 лет. Остальные участники — несовершеннолетние.