Украинский депутат назвал события в Одессе «трагичной победой»

4 мая 2020     8
Украинский депутат назвал события в Одессе «трагичной победой»

Депутат Верховной рады от президентской фракции «Слуга народа» Алексей Леонов назвал события 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов «трагичной победой».

Как пишет «Страна.ua», в годовщину массового убийства сторонников антимайдана, парламентарий принес на Куликово поле цветы.

После этого Леонова резко раскритиковали сторонники «майдана», которые обвинили его в предательстве.

Видимо, стараясь оправдаться Леонов в комментариях Facebook, объяснил, что хотел почтить память всех погибших, а не только активистов.

«Мы возложили цветы, почтив память всех погибших, повторюсь, всех. И да, мы понимаем, что 2 мая это трагическая победа Украинской Одессы. Трагическая, но победа. И с одной, и с другой стороны, было много случайных и пострадавших людей», – написал нардеп.

2 мая МИД Украины опубликовал заявление по случая годовщины трагедии в Одессе. Ведомство обвинило в действиях радикалов Россию, а также выразило уверенность, что здание загорелось не из-за «коктейлей Молотова», которые в него кидали радикалы, а из-за «внутренних возгораний».

В этот день в 2014 году в Одессе произошли столкновения сторонников антимайдана с радикалами. Активисты оказались заперты в Доме профсоюзов, а члены экстремистской группировки «Правый сектор» (организация запрещена в РФ) подожгли здание. По тем, кто пытался выбраться из него, националисты стреляли.

Полиция на помощь активистам не пришла. Погибли 48 человек, более 250 получили ранения.

В этом году Россия вновь призвала международную общественность и правозащитные структуры добиться от Киева полного расследования.

Источник: Газета Известия

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