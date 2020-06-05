Украинский «Нафтогаз» призвал США положить конец «Северному потоку-2»

5 июня 2020     25
Украинский «Нафтогаз» призвал США положить конец «Северному потоку-2»

«Нафтогаз» призвал американских сенаторов как можно скорее принять новые санкции в отношении российского газопровода «Северный поток-2». Соответствующее заявление украинская компания разместила в Twitter.

«Конгресс США должен окончательно положить конец “Северному потоку-2”, приняв закон о разъяснении PEESA без промедления», — сообщается в официальном аккаунте компании.

Ранее в России назвали незаконными угрозы США санкциями «Северному потоку-2». Так глава международного комитета Совфеда Константин Косачев ответил на заявление американского сенатора Теда Круза, разработавшего санкции против газопровода «Северный поток-2», о намерении расширить список ограничений.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года. Однако завершение строительства пришлось отложить из-за позиции Дании, которая долго не согласовывала Москве маршрут прохождения проекта через свои воды, а затем из-за ограничений со стороны США в отношении компаний, участвующих в проекте. В результате работы по прокладке труб приостановил швейцарский подрядчик Allseas, и Россия столкнулась с необходимостью достраивать объект собственными силами. Срок запуска проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов.

Источник: Лента.Ру

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