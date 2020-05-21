Украинский суд обязал открыть дело о вмешательстве Байдена в работу прокуратуры

21 мая 2020     10
Украинский суд обязал открыть дело о вмешательстве Байдена в работу прокуратуры

Печерский районный суд Киева обязал офис генерального прокурора открыть дело о возможном вмешательстве бывшего вице-президента США Джо Байдена в деятельность экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина. Информация об этом опубликована в Едином государственном реестре судебных решений.

Суд потребовал от прокуратуры выяснения фактических обстоятельств о возможности вмешательства гражданина США в работу генпрокуратуры.

При этом в отношении Байдена не выдвигается конкретных обвинений по статьям уголовного кодекса.

Ранее депутат Верховной Рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, как утверждается, Байден предлагал экс-президенту Украины Петру Порошенко миллиард долларов за отставку Шокина, расследовавшего незаконную деятельность нефтегазовой компании Burisma, где работал сын Байдена. Порошенко, как утверждается, назвал это «чрезвычайно сильной мотивацией» и сообщил, что одним из кандидатов на должность генпрокурора является Юрий Луценко.

До этого бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко обвинил Порошенко в получении 200 миллионов долларов за закрытие дела против Burisma.

Сам Шокин утверждал, что прекратил расследование под давлением Вашингтона, и обвинял Байдена в покушении на него.

Источник: Лента.Ру

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