Украинский телеведущий оскорбил сограждан

Украинский телеведущий Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала назвал народ своей страны «паскудным и орусевшим». Об этом сообщает РИА Новости.

Журналист заявил, что украинцы испорчены «технологиями Кремля». По его мнению, это приведет страну к «бесталанному, беспринципному, не тщеславному, никакому населению». Телеведущий считает, что украинцы привыкли к длительной оккупации и не стремятся к построению своего национального государства.

Дроздов подвел итог, что чем дольше Украина остается без сильной политики, тем меньше у страны шансов на «победу».

Ранее Дроздов назвал русскоговорящих граждан Украины «одноклеточными». Журналист уже делал неоднозначные заявления в телеэфире. В августе 2019 года он назвал безмозглыми баранами граждан, проголосовавших за нового президента Владимира Зеленского. А в начале мая он похвастался обманом русскоязычных туристов, заявив, что если к нему подходит турист и на русском языке спрашивает, как ему куда-то пройти, он «всегда покажет дорогу, но в обратном направлении».

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Источник: Лента.Ру