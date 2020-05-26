Украинский телеведущий оскорбил сограждан

26 мая 2020     12
Украинский телеведущий оскорбил сограждан

Украинский телеведущий Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала назвал народ своей страны «паскудным и орусевшим». Об этом сообщает РИА Новости.

Журналист заявил, что украинцы испорчены «технологиями Кремля». По его мнению, это приведет страну к «бесталанному, беспринципному, не тщеславному, никакому населению». Телеведущий считает, что украинцы привыкли к длительной оккупации и не стремятся к построению своего национального государства.

Дроздов подвел итог, что чем дольше Украина остается без сильной политики, тем меньше у страны шансов на «победу».

Ранее Дроздов назвал русскоговорящих граждан Украины «одноклеточными». Журналист уже делал неоднозначные заявления в телеэфире. В августе 2019 года он назвал безмозглыми баранами граждан, проголосовавших за нового президента Владимира Зеленского. А в начале мая он похвастался обманом русскоязычных туристов, заявив, что если к нему подходит турист и на русском языке спрашивает, как ему куда-то пройти, он «всегда покажет дорогу, но в обратном направлении».

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Virgin Orbit потеряли ракету в ходе испытаний
Virgin Orbit потеряли ракету в ходе испытаний

Американская частная компания Virgin Orbit в ходе демонстрационного испытания потеряла свою ракету-носитель LauncherOne. Об этом говорится в заявлении на сайте …


Российского военного обвинили в получении взяток за отправку солдат в Сирию
Российского военного обвинили в получении взяток за отправку солдат в Сирию

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд продолжает рассмотрение дела майора вооруженных сил Николая Заикина, которого обвиняют в получении взяток за отправку солдат …


Украинский телеведущий оскорбил сограждан
Украинский телеведущий оскорбил сограждан

Украинский телеведущий Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала назвал народ своей страны «паскудным и орусевшим». Об этом сообщает РИА Новости. …


В Перу число выявленных случаев коронавируса достигло 123 979
В Перу число выявленных случаев коронавируса достигло 123 979

В Перу число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 123 979. Об этом информирует CNN со ссылкой на Минздрав страны. Отмечается, что …


В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера
В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера

04:39 Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев предложил разрешить российским школам провести очные выпускные, но в более …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты