Украинский журналист обрушился с оскорблениями на «орусевших» сограждан

Скандально известный львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов оскорбил украинцев, назвав их «паскудными и орусевшими».

В эфире своего YouTube-канала Дроздов заявил, что украинцев испортили «технологии Кремля», и жители страны привыкнув «жить в оккупации» не стремятся к построению национального пространства.

По мнению журналиста, эволюционный путь развития Украины превращает ее в Малороссию или Россию, а также делает общество бесталанным и беспринципным.

«Он (народ — Ред.) соглашается на пространство, которое идет с северо-востока — готовый, с готовыми фильмами, с готовыми программами, юмором, музыкой, эстрадой, театром», — посетовал Дроздов.

Он выразил уверенность, что слабая украинская политика не позволят «победить украинскому» в стране.

Дроздов известен своими резкими и антироссийскими высказываниями. Так, 20 мая он назвал «одноклеточными» русскоговорящих украинцев. По его словам, никто не обязан в его стране понимать «опасный агрессивно-окккупационный язык».

Ранее Дроздов также предложил способ борьбы с русским языком.