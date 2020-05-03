Украинский журналист похвалился обманом русскоязычных туристов

3 мая 2020     10
Украинский журналист похвалился обманом русскоязычных туристов

Украинский журналист и телеведущий Остап Дроздов похвалился обманом русскоязычных туристов в эфире своего канала на YouTube.

Дроздов рассказал, как указывал ложный путь туристам, которые спрашивали у него дорогу во Львове на русском языке. «Если ко мне подходит турист и на русском языке спрашивает, как ему куда-то пройти, я всегда ему покажу, но в обратном направлении», — сказал журналист.

Остап Дроздов ранее делал неоднозначные заявления в телеэфире. В августе украинский телеведущий и писатель назвал безмозглыми баранами граждан, проголосовавших за нового президента Владимира Зеленского. Свою позицию он сообщил в интервью львовскому телеканалу НТА.

Источник: Лента.Ру

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