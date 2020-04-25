Украинское «выжигающее российские войска» оружие попало в цель

25 апреля 2020     8
Украинское «выжигающее российские войска» оружие попало в цель

Украина испытала реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Вільха-М» («Ольха-М»). Соответствующий ролик на Facebook выложил Генштаб Вооруженных сил страны.

«Первым выстрелом точно в цель!» — говорится в подписи к видео.

Как сообщает Генштаб, испытания «Вільха-М» на государственном полигоне в Одесской области проходят с 24 по 26 апреля. Там же с 25 по 30 апреля проходят тесты крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун».

В феврале украинская РСЗО «Ольха», созданная на основе советской РСЗО 9К58 «Смерч», в публикации украинского издания «Цензор.НЕТ» была названа страшным оружием, способным на дальности в 70 километров доставлять мощную осколочно-фугасную боевую часть массой 250 килограммов с точностью плюс-минус 20 метров. «Российские войска можно было бы выжигать в случае вторжения с безопасных расстояний», — говорилось в статье.

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00:01 — 7 февраля

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Ранее в апреле агентство Defense Express выложило на YouTube ролик, в котором показано попадание новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» в морскую цель.

В апреле 2018 года украинское конструкторское бюро «Луч» впервые показало кадры попадания в цель ракеты комплекса «Ольха».

Источник: Лента.Ру

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