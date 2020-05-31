Украинского военного похитили на границе с Крымом

31 мая 2020     5
Украинского военного похитили на границе с Крымом

Военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) похитили на границе с Крымом. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на Военную службу правопорядка.

ВСУ сообщили, что 30 мая около 05.00 в районе полуострова Чонгар на наблюдательном посту заметили отсутствие военнослужащего одного из подразделений. Начался поиск, однако он оказался безрезультатным. Боец не отвечает на телефонные звонки. Возле места его пропажи обнаружены следы борьбы.

«По предварительной информации, военнослужащий во время несения службы был похищен», — заявили в службе правопорядка.

Правоохранительные органы получили всю информацию для поиска пропавшего.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, в ходе которого большинство жителей поддержали это решение. Украина считает Крым оккупированным.

Источник: Лента.Ру

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