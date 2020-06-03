Уличное освещение обустроили в псковской деревне по требованию прокуратуры

В деревне Залединье Псковской области обустроили уличное освещение после вмешательства прокуратуры. Нарушения были выявлены ранее в ходе проверки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, отсутствие освещения в деревне причиняло значительные неудобства жителям, в том числе могло привести к причинению вреда здоровью. Кроме того, темные улицы затрудняли работу спецслужб и ведомств, влекли опасность возникновения ДТП и уличной преступности.

В связи с нарушениями прокурор района направила в суд исковое заявление к администрации сельского поселения Ершовская волость. Ведомство требовало обеспечить уличное освещение в деревне в соответствии с законом.

Требования прокурора были удовлетворены. Нарушения закона устранили.