Уличный кот по имени Боб скончался в Великобритании

16 июня 2020     12
Уличный кот по имени Боб скончался в Великобритании

Уличный кот Боб, ставший героем одноименной книги, скончался. Об этом сообщил его хозяин, музыкант и писатель Джеймс Боуэн, во вторник, 16 июня.

Боб ушел из жизни 15 июня в возрасте 14 лет, передает портал Bookseller.

«Боб спас мне жизнь. Вот так просто. Он был для меня больше чем компаньоном», — сказал Боуэн. Благодаря книгам и фильму Боб познакомился с тысячами людей и повлиял на миллионы, отметил он. Такого кота больше не было и никогда не будет, заявил писатель.

«Такое ощущение, что из моей жизни ушел свет. Я его никогда не забуду», — написал Боуэн.

Боуэн встретился с Бобом в 2007 году. Он жил в социальном жилье, зарабатывал деньги выступлениями на улице и пытался избавиться от наркозависимости, а кота нашел в подъезде. Сначала он потратил на лечение раны на лапе кота почти весь свою бюджет, потом попытался найти ему новых хозяев, но Боб остался с ним и не хотел уходить. Позже он привязался к коту и благодаря заботе о нем смог отказаться от зависимости.

Боуэн написал несколько книг, посвященных Бобу, в 2016 году вышла экранизация первой книги «Уличный кот по имени Боб» (главного героя сыграл актер Люк Тредэвей, а кота — сам Боб и шестеро дублеров).

Источник: Газета Известия

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