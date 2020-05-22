Умер автор хита Yeke Yeke

22 мая 2020     15
Умер автор хита Yeke Yeke

В Конакри скончался гвинейский игрок на коре и певец Мори Канте. Об этом сообщает «Би-Би-Си» в пятницу, 22 мая.

Уточняется, что 70-летний артист умер в больнице. Смерть автора хита Yeke Yeke подтвердил его сын Балла.

«Он страдал от хронических заболеваний и часто ездил во Францию ​​на лечение, но в последнее время это было невозможно делать из-за коронавируса. Мы видели, что его состояние стремительно ухудшалось, но я все равно был шокирован случившимся, потому что он пережил и более тяжелые времена», — рассказал сын Канте.

Президент Гвинеи Альфа Конде заявил, что африканская культура находится в трауре. Он назвал творчество певца уникальным.

Канте родился 29 марта 1950 года. В возрасте 27 лет он создал собственную группу Les Milieus Branches, а несколько лет спустя выпустил альбом Courougnegne, ставший популярным не только на территории Африки, но и в Европе. Позднее он переехал жить в Париж, где и записал свой главный хит Yeke Yeke.

1 мая скончался создатель афробита Тони Аллен. Нигерийскому барабанщику было 79 лет.

Источник: Лента.Ру

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