Умер автор саундтреков к фильмам Клинта Иствуда

2 июня 2020     9
Умер автор саундтреков к фильмам Клинта Иствуда

Умер автор саундтреков к фильмам Клинта Иствуда Ленни Нихаус. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Альт-саксофонист, аранжировщик и композитор скончался 28 мая в Калифорнии, однако семья объявила о случившемся лишь сейчас. Ему было 90 лет. Причина смерти не уточняется.

Нихаус родился в Сент-Луисе 11 июня 1929 года. Он выступал с группой джаз-пианиста Стэна Кентона, а в 1950-х годах впервые встретился с Иствудом в армии США, где кинематографист был его инструктором по плаванию. Вместе они работали более чем на 20-ю фильмами. Среди них — «Перевал разбитых сердец», «Птица», «Белый охотник, черное сердце», « Побег из Алькатраса», «Непрощенный», «Мосты округа Мэдисон» и другие. За саундтрек к картине Майкла Элиаса «Шикарная жизнь» он был удостоен премии «Эмми».

Ранее во вторник стало известно о смерти еще одного музыканта — 63-летнего барабанщика американской панк-рок-группы Misfits Джоуи Имиджа. Перед кончиной он боролся с раком печени.

Источник: Лента.Ру

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