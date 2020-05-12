Умер писатель и публицист Константин Крылов

Общественный деятель, писатель и публицист Константин Крылов скончался на 53 году жизни. Об этом во вторник, 12 мая, сообщила в Facebook его супруга Надежда Шалимова.

«Сегодня в 12.00 умер Константин Анатольевич Крылов», — написала вдова.

Причину смерти мужа Шалимова не уточнила. Однако ранее, 28 апреля, она сообщала, что Крылов 20 апреля попал в столичную Боткинскую больницу с инсультом. Его состояние оценивалось как удовлетворительное.

Крылов окончил философский факультет МГУ и факультет кибернетики МИФИ. С 2003 года и на протяжении шести лет работал главным редактором издания «Спецназ России». Возглавлял Русское общественное движение с 2005 по 2007 годы.

Крылов является автором многих работ о социологии, философии и политологии.