Умер писатель и публицист Константин Крылов

12 мая 2020     5
Умер писатель и публицист Константин Крылов

Общественный деятель, писатель и публицист Константин Крылов скончался на 53 году жизни. Об этом во вторник, 12 мая, сообщила в Facebook его супруга Надежда Шалимова.

«Сегодня в 12.00 умер Константин Анатольевич Крылов», — написала вдова.

Причину смерти мужа Шалимова не уточнила. Однако ранее, 28 апреля, она сообщала, что Крылов 20 апреля попал в столичную Боткинскую больницу с инсультом. Его состояние оценивалось как удовлетворительное.

Крылов окончил философский факультет МГУ и факультет кибернетики МИФИ. С 2003 года и на протяжении шести лет работал главным редактором издания «Спецназ России». Возглавлял Русское общественное движение с 2005 по 2007 годы.

Крылов является автором многих работ о социологии, философии и политологии.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Соревнования по бобслею среди одиночниц включены в программу КМ
Соревнования по бобслею среди одиночниц включены в программу КМ

13:55 Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение включить индивидуальные женские соревнования бобслеисток в программу Кубка мира с сезона-2020/21. …


Больница Петербурга откажется от ИВЛ «Авента-М» до выяснения причин ЧП
Больница Петербурга откажется от ИВЛ «Авента-М» до выяснения причин ЧП

14:06 Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», один из которых, по предварительным данным, загорелся в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, …


В российских аптеках сообщили о дефиците градусников
В российских аптеках сообщили о дефиците градусников

В ряде российских аптек сообщили о дефиците медицинских градусников на фоне пандемии коронавируса. Информацию от крупных игроков рынка фармацевтической розницы …


России предрекли мебельный коллапс
России предрекли мебельный коллапс

Подавляющее большинство российских производителей мебели оказались на грани банкротства. Угроза мебельного коллапса возникла из-за вынужденного простоя предприятий в период самоизоляции, …


Стало известно о большой пенсии Юрия Стоянова
Стало известно о большой пенсии Юрия Стоянова

Стало известно о большой пенсии российского актера Юрия Стоянова. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Уточняется, что ежемесячно Стоянов получает 60 …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты