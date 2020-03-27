Умер режиссер фильмов «Наследник» и «Отель “Эдем”»

27 марта 2020     9
Умер режиссер фильмов «Наследник» и «Отель "Эдем"»

Умер российский режиссер и сценарист Владимир Любомудров. Информация об этом появилась на сайте Союза кинематографистов России в пятницу, 27 марта.

Причина смерти не уточнятся. Кинематографисту было 80 лет.

Любомудров родился 12 ноября 1939 года в подмосковном Солнечногорске. В 1969 году он стал выпускником факультета журналистики МГУ, а позднее окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Среди его наиболее известных режиссерских работ — «Наследник», «Отель “Эдем”», Белые вороны, «Ищи ветра…» и «Первая конная». В качестве сценариста он занимался такими лентами, как «Кавалеристы», «Романс» и «Поклонись до земли».

Любомудров также являлся постановщиком трюковых сцен. Он работал на съемках «Войны и Мира» Сергея Бондарчука и «Андрея Рублева» Андрея Тарковского. В последней картине он также исполнил роль татарина.

Источник: Лента.Ру

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