Умер великий магистр Мальтийского ордена

Великий магистр Мальтийского ордена Джакомо Далла Торре дель Темпио ди Сангинетто умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщается на сайте католической организации.

Отмечается, что Далла Торре скончался после неизлечимой болезни, которая была диагностирована несколько месяцев назад. Во вторник, 28 апреля, магистра госпитализировали в критическом состоянии в одну из клиник Рима.

«Человечность и глубокая преданность благотворительным делам всегда вдохновляли 80-го великого магистра суверенного ордена Мальты, которого будут помнить все, кто знал его, за его человеческие качества и его сердечную и ласковую манеру», — говорится в сообщении.

Джакомо Далла Торре дель Темпио ди Сангинетто был избран на должность 80-го князя и великого магистра Мальтийского ордена в мае 2018 года. До этого год исполнял обязанности главы Мальтийского ордена в качестве лейтенанта великого магистра. Рыцарем ордена Далла Торре стал в 1985 году.

Источник: Лента.Ру