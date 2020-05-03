Умер заслуженный тренер СССР по легкой атлетике Геннадий Солодов

3 мая 2020     12
Умер заслуженный тренер СССР по легкой атлетике Геннадий Солодов

Заслуженный тренер СССР по легкой атлетике Геннадий Солодов умер на 86 году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Его преждевременный уход — невосполнимая потеря для отечественной легкой атлетики», — отметили в ВФЛА.

Геннадий Солодов — советский легкоатлет, специализирующийся в спортивной ходьбе. Участник двух Олимпиад (1960 и 1964 годов) и мастер спорта СССР международного класса.

Наиболее известным спортсменом среди воспитанников Солодова является Евгений Евсюков — бронзовый призер чемпионата мира и серебряный призер чемпионата Европы в помещении. Также Солодов тренировал Александра Яргунькина — чемпиона России 2014 года в ходьбе на 50 километров.

Источник: Лента.Ру

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Умер заслуженный тренер СССР по легкой атлетике Геннадий Солодов
Умер заслуженный тренер СССР по легкой атлетике Геннадий Солодов

Заслуженный тренер СССР по легкой атлетике Геннадий Солодов умер на 86 году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на …



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