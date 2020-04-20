Унесенный торнадо аттестат нашелся за 50 километров от места пропажи

20 апреля 2020     9
Унесенный торнадо аттестат нашелся за 50 километров от места пропажи

Унесенный торнадо аттестат жителя американского штата Джорджия нашелся за 50 километров от его дома. Об этом сообщает издание UPI.

Кельвин Дюк (Kelvin Duke) хранил аттестат об окончании средней школы в коробке в одном из трех сараев на заднем дворе своего дома в округе Апсон. Утром в понедельник, 13 апреля, над домом мужчины пронесся ураган.

Дом Дюка выстоял, а сараи оказались разрушены торнадо. Позже мужчина получил от своего друга сообщение, в котором говорилось, что аттестат Дюка найден в 50 километрах от места пропажи, в округе Монро.

Документ не был поврежден и не выглядел так, как будто побывал в торнадо, рассказала дочь мужчины Саммер.

Ранее сообщалось, что три торнадо настигли американского фермера и его работников недалеко от населенного пункта Коуп, штат Колорадо. Ни работники, ни фермер не пострадали, однако его гараж, располагавшийся в Коупе, разрушила буря.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Крыму остановили машину несуществующего отдела по борьбе с коронавирусом
В Крыму остановили машину несуществующего отдела по борьбе с коронавирусом

В Алуште сотрудники ГИБДД остановили автомобиль с наклейкой на борту: отдел по борьбе с коронавирусом. За рулем находился 23-летний молодой …


Мусульмане отменяют коллективные мероприятия в месяц Рамадан из-за пандемии
Мусульмане отменяют коллективные мероприятия в месяц Рамадан из-за пандемии

Мусульмане продолжат соблюдать режим самоизоляции и проводить молитвы дома. Массовые мероприятия в Рамадан отменяются. Коллективный намаз, который совершается мусульманами 23 …


В Крыму расследуют уголовное дело о мошенничестве при реставрации исторического объекта
В Крыму расследуют уголовное дело о мошенничестве при реставрации исторического объекта

В Симферополе возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий в особо крупном размере при реставрации объекта культурного наследия. Правоохранители установили, …


В Севастополе около 85 тысяч детей получат единовременную выплату
В Севастополе около 85 тысяч детей получат единовременную выплату

Проверять прописку или регистрацию при назначении единовременной выплаты не будут. Деньги получат все несовершеннолетние, обучающиеся в государственных и негосударственных школах, …


В Севастополе сняли 12 фильмов-воспоминаний о войне
В Севастополе сняли 12 фильмов-воспоминаний о войне

Активисты Севастопольского творческого объединения «Ступени» сняли цикл документальных фильмов об участниках Великой Отечественной войны. 12 севастопольских ветеранов Великой Отечественной войны, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты