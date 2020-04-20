Унесенный торнадо аттестат нашелся за 50 километров от места пропажи

Унесенный торнадо аттестат жителя американского штата Джорджия нашелся за 50 километров от его дома. Об этом сообщает издание UPI.
Кельвин Дюк (Kelvin Duke) хранил аттестат об окончании средней школы в коробке в одном из трех сараев на заднем дворе своего дома в округе Апсон. Утром в понедельник, 13 апреля, над домом мужчины пронесся ураган.
Дом Дюка выстоял, а сараи оказались разрушены торнадо. Позже мужчина получил от своего друга сообщение, в котором говорилось, что аттестат Дюка найден в 50 километрах от места пропажи, в округе Монро.
Документ не был поврежден и не выглядел так, как будто побывал в торнадо, рассказала дочь мужчины Саммер.
Ранее сообщалось, что три торнадо настигли американского фермера и его работников недалеко от населенного пункта Коуп, штат Колорадо. Ни работники, ни фермер не пострадали, однако его гараж, располагавшийся в Коупе, разрушила буря.
Источник: Лента.Ру