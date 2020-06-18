Университет в Якутске оштрафовали за проведение субботника

Суд Якутска наложил штраф на Арктический государственный агротехнический университет и его первого проректора. Причиной стало проведение субботника в Якутске в условиях режима самоизоляции.

Прокуратура во время проверки установила, что в условиях введения повышенной готовности по инициативе первого проректора администрация вуза организовала ежегодный субботник и пикник на территории ипподрома. В мероприятии участвовали 55 сотрудников, в том числе без средств индивидуальной защиты, пишет ИА SakhaNews.

В отношении вуза было возбуждено административное дело по статье «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения». Университет оштрафовали на 100 тыс. рублей, а первого проректора – на 10 тыс. рублей.