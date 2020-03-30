Управляющие компании намерены отменить штрафы за просрочку оплаты ЖКХ

26 марта 2020     33
Управляющие компании намерены отменить штрафы за просрочку оплаты ЖКХ

Российские управляющие компании намерены отменить штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ в качестве помощи населению во время пандемии нового коронавируса. Об этом «Известиям» рассказали в федеральной ассоциации «Национальный жилищный конгресс».

На данный момент решения об отмене пеней уже приняли крупные управляющие компании. В их числе ПАО «Городские Инновационные Технологии», в которое входит 25 УК в разных регионах (Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новосибирск, Владивосток, Ростов-на-Дону, Челябинск, Крым и другие), «Жилищное объединение Мурмана» (более 15 УК Мурманской области), а также управляющая компания «Уютный дом» в Казани.

Исполнительный директор СРО НП «УК ЖКК Югры» Александр Тарасенко рассказал «Известиям», что на территории Ханты-Мансийского автономного округа региональные власти рекомендовали отменить пени всем УК и мусорным операторам. О приостановке штрафов на время пандемии сообщил и региональный оператор по обращению с мусором в Новосибирской области «Экология-Новосибирск».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ об обязательной самоизоляции людей старше 65 лет и тех, кто страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, а также о временной остановке начисления пеней за просрочку оплаты ЖКУ для них.

Пени будут отменяться по заявлениям граждан, которые из-за эпидемии не смогут платить за ЖКУ. Жильцы должны написать в УК или ресурсоснабжающую организацию (РСО), которая оказывает услуги гражданам напрямую. Многие компании будут принимать заявления уже после окончания пандемии, часть из них начнет принимать документы уже сейчас по электронной почте.

Эксперт площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук рассказал, что организовать отмену штрафов довольно просто. Пени за просрочку платежей устанавливает Жилищный кодекс, но условия их начисления или отмены могут корректироваться по договоренности между поставщиком коммунальных ресурсов, УК и потребителями.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пени на себя: УК в регионах временно отменят штрафы за неуплату ЖКУ

Источник: Газета Известия

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