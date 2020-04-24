Усатого обвинили в выводе 500 миллиардов рублей из России

24 апреля 2020     14
Усатого обвинили в выводе 500 миллиардов рублей из России

Министерство внутренних дел России заочно предъявило обвинение молдавскому политику и мэру города Бельцы Ренато Усатому по делу о выводе из России 500 миллиардов рублей. Об этом «Ленту.ру» рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Усатого подозревают в совершении преступлений по части 2 статьи 210 («Участие в преступном сообществе») и части 3 статьи 193.1 («Совершение валютных операций по подложным документам») Уголовного кодекса России.

Материалы по теме

00:04 — 11 декабря 2017

Следствие считает политика участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах незаконно вывело из России через молдавский банк Moldindconbank более 500 миллиардов рублей. Организаторами схемы МВД России называет беглого олигарха Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона, имеющих российские и молдавские паспорта.

По данным правоохранителей, они под предлогом продажи валюты перечисляли деньги со счетов подконтрольных фирм в российских банках на счета Moldindconbank, открытые, в том числе, в американском Bank of New York. Затем средства в рублях списывались со счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных юридических лиц (нерезидентов). В дальнейшем они направлялись в зарубежные банки на счета клиентов преступного сообщества.

5 августа 2019 года Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка по подозрению в выводе из России 37 миллиардов рублей. Ранее Следственный департамент МВД России заочно предъявил олигарху обвинение в 28 эпизодах контрабанды наркотиков и сбыте в особо крупном размере. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе на Камышовом шоссе ограничат движение с 25 апреля
В Севастополе на Камышовом шоссе ограничат движение с 25 апреля

Введено полное ограничение движения транспортных средств по Камышовому шоссе в Севастополе. ГБУ «Севастопольский автодор» сообщает о том, что с 25 …


Мечети в Севастополе закрыты для посещений в Рамадан из-за пандемии
Мечети в Севастополе закрыты для посещений в Рамадан из-за пандемии

У мусульман начался священный месяц Рамадан. В этом году он проходит в особых условиях. Из-за коронавируса мечети закрыты по всему …


В Севастополе расширят список предприятий, которые смогут возобновить работу
В Севастополе расширят список предприятий, которые смогут возобновить работу

Перечень предприятий, которым будет разрешено работать во время пандемии будет опубликован 27 апреля. Севастопольским предпринимателям разрешат работу, при условии соблюдения …


Песков ответил на вопрос о новых решениях по самоизоляции
Песков ответил на вопрос о новых решениях по самоизоляции

19:50 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что для принятия решения о возможном продлении режима самоизоляции в стране ещё есть …


Аршавин выступает за то, чтобы доиграть сезон РПЛ
Аршавин выступает за то, чтобы доиграть сезон РПЛ

19:54 Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин высказал мнение по поводу возобновления розыгрыша Российской премьер-лиги …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты