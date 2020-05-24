Ушедшую на прогулку российскую школьницу нашли убитой в лесу

24 мая 2020     20
Ушедшую на прогулку российскую школьницу нашли убитой в лесу

Школьницу, ушедшую на прогулку и пропавшую в Пензе, нашли убитой в лесополосе. Об этом в воскресенье, 24 мая, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным регионального управления ведомства, днем в пятницу, 22 мая, 14-летняя девочка ушла из дома на прогулку и не вернулась. На следующий день, 23 мая, ее нашли мертвой в лесополосе Первомайского района города. На теле погибшей были найдены следы насильственной смерти.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации

СКР также опубликовал видео с места убийства подростка. На кадрах показано, как сотрудник правоохранительных органов проводит фотосъемку огороженного лентой участка — места преступления. Судя по записи, там растут кустарники, а сам участок находится в стороне от тропы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. В настоящее время следователи и оперативники ищут подозреваемых в преступлении.

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Источник: Лента.Ру

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