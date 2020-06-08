Устранение разлива нефти в НАО займет около пяти дней

Компания ООО «Компания Полярное сияние», которой принадлежит Дюсушевское месторождения, где ранее произошла утечка нефтепродуктов, опровергает информацию о разливе 10 т нефти, заявили в понедельник, 8 июня, администрации Ненецкого автономного округа (НАО).

Сообщается, что нефтепродукты, разлив которых произошел из-за разгерметизации на скважине № 6 в 23 км от центрального пункта сбора, на 90% состояли из воды. Их объем составил порядка 10 т, загрязненными оказались 50 кв. м.

ЧП не носит локальный характер. Его устранение займет до пяти дней.

«По данным ООО «Полярное сияние», разлилось около 10 тонн нефтесодержащей жидкости с обводненностью 90%, то есть концентрация нефти порядка 1 т. Такое количество не считается локальным разливом и не относится к категории муниципального, регионального или федерального значения», — отметили региональные власти.

В настоящий момент, как отметили региональные власти, скважина перекрыта. Компания занимается очисткой территории и ликвидацией последствий утечки. Облегчить сбор нефтезагрязненного грунта должна облегчить отсыпка, на которую пришлась вся площадь разлива. Большая часть нефтепродуктов стекла в техническую шахту.

Также сообщается, что врио главы региона Юрий Бездудный попросил Ростехнадзор, Росприроднадзор и прокуратуру дать оценку шасштабу инцидента и возможному ущербу. Межведомственная проверка уже запланирована.

О том, что на одном из месторождений в НАО произошел разлив нефти, стало известно ранее в понедельник. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее, 29 мая, разлив дизельного топлива произошел в Норильске. 29 мая на территории ТЭЦ-3 НТЭК из-за разгерметизации резервуара хранения разлилось порядка 20 тыс. т топлива, которое попало в две реки — Амбарную и Дальдыкан. Ведется работа по ликвидации последствий аварии, в зоне ЧП объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

По факту произошедшего были возбуждены В Генпрокуратуре России причиной ЧП считают просадку грунта. Ростехнадзор не исключает версию изношенности оборудования. ПАО «Норильский никель» сообщило, что полностью профинансирует все восстановительные работы.

Возбуждены уголовные дела о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 УК РФ), они объединены в одно производство. Также было возбуждено уголовное дело о халатности из-за несвоевременного оповещения о произошедшем.

Начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин, задержанный по делу о ЧП в Норильске, арестован., позднее, в понедельник, 8 июня, ему было предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».