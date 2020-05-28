В 2019 году предотвращен ввоз санкционной продукции на 1,5 млрд рублей

В 2019 году российские пограничники предотвратили ввоз в страну санкционной продукции на сумму более 1,5 млрд рублей. Об этом в четверг, 28 мая, рассказал первый замдиректора ФСБ — руководитель Пограничной службы ФСБ РФ Владимир Кулишов.

«В прошлом году на российско-белорусском и российско-казахстанском участках государственной границы пограничниками совместно с взаимодействующими государственными контрольными органами при попытке незаконного ввоза в Россию задержано сельскохозяйственной продукции санкционной категории на сумму, превышающую 1,5 млрд рублей», — цитирует его ТАСС.

Также, по словам Кулишова, при взаимодействии подразделений таможни с Россельхознадзором не допущен ввоз в Россию более 10 тыс. тонн товаров и грузов.

При этом глава Погранслужбы отметил, что количество попыток незаконного перемещения через госграницу контрафактной продукции растет в условиях антироссийских санкций и ответных мер властей РФ.

7 мая пограничники в Приморье пресекли незаконный ввоз в Россию из Японии элитного алкоголя на сумму около 2 млн рублей.