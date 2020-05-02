В Афганистане начали освобождать пленных террористов

2 мая 2020     9
В Афганистане начали освобождать пленных террористов

Власти Афганистана освободили из тюрьмы Пул-э-Чархи в Кабуле около 100 пленных членов радикального движения «Талибан» (запрещено в России как террористическое). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.

По информации телеканала, заключенные были освобождены из тюрьмы в субботу вечером, 2 мая. Всего талибы требуют освободить пять тысяч пленных на основании соглашения с США. Афганская сторона приняла решение постепенно освобождать 1,5 тысячи заключенных.

10 марта сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ о помиловании пленных талибов и их освобождении.

США и «Талибан» заключили мир в ходе церемонии в катарской Дохе 29 февраля. 2 марта террористы объявили о возобновлении военных действий против правительственных сил.

«Талибан» образовался в 1994-м в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября 2001 года.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Канадский фигурист Нгуен опроверг слухи о романе с Медведевой
Канадский фигурист Нгуен опроверг слухи о романе с Медведевой

22:10 Канадский фигурист Нам Нгуен заявил, что находится в дружеских отношениях с россиянкой Евгенией Медведевой, но не более того. «Мы всего …


В МИД Чехии рассказали, когда смогут открыть границы с соседними странами
В МИД Чехии рассказали, когда смогут открыть границы с соседними странами

22:11 Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек сообщил, что республика планирует в июле открыть границы с соседними Словакией, Австрией, Германией …


Число жертв коронавируса во Франции приблизилось к 25 тысячам
Число жертв коронавируса во Франции приблизилось к 25 тысячам

Число жертв коронавируса во Франции приблизилось к 25 тысячам. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, опубликованные на его сайте. …


В Афганистане начали освобождать пленных террористов
В Афганистане начали освобождать пленных террористов

Власти Афганистана освободили из тюрьмы Пул-э-Чархи в Кабуле около 100 пленных членов радикального движения «Талибан» (запрещено в России как террористическое). …


Первые случаи смерти от коронавируса зарегистрированы в Таджикистане
Первые случаи смерти от коронавируса зарегистрированы в Таджикистане

Первые два летальных исхода заболевания коронавирусом зарегистрированы в Таджикистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственное телевидение страны. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты