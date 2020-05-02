В Афганистане начали освобождать пленных террористов

Власти Афганистана освободили из тюрьмы Пул-э-Чархи в Кабуле около 100 пленных членов радикального движения «Талибан» (запрещено в России как террористическое). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.

По информации телеканала, заключенные были освобождены из тюрьмы в субботу вечером, 2 мая. Всего талибы требуют освободить пять тысяч пленных на основании соглашения с США. Афганская сторона приняла решение постепенно освобождать 1,5 тысячи заключенных.

10 марта сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ о помиловании пленных талибов и их освобождении.

США и «Талибан» заключили мир в ходе церемонии в катарской Дохе 29 февраля. 2 марта террористы объявили о возобновлении военных действий против правительственных сил.

«Талибан» образовался в 1994-м в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября 2001 года.

Источник: Лента.Ру