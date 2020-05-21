В Алтайском крае начали проверку из-за неполных выплат медикам

21 мая 2020     10
В Алтайском крае начали проверку из-за неполных выплат медикам

Следственное управление Следственного комитета России по Алтайскому краю организовало проверку после обращения медицинских сотрудников города Рубцовска по поводу неполной выплаты денежных компенсаций. Об этом в четверг, 21 мая, сообщается на сайте ведомства.

Сотрудники младшего медицинского персонала городской больницы №3, где развернут один из шести стационаров края для пациентов с коронавирусной инфекцией, обратились к заместителю руководителя следственного управления СК России по Алтайскому краю Александру Жеребцову.

Причиной обращения стала неполная выплата денежной компенсации за период работы стационара, где в настоящее время находится более 40 пациентов с COVID-19.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Произвести начисления в течение трех месяцев специальных федеральных выплат медицинским сотрудникам, работающим с коронавирусными пациентами, в начале апреля распорядился президент России Владимир Путин.

Доплаты должны получить врачи (по 80 тыс. рублей), средний медицинский персонал (по 50 тыс. рублей), младший медперсонал (по 25 тыс. рублей), а также специалисты скорой помощи: врачи по 50 тыс. рублей, фельдшеры, медсестры и водители — по 25 тыс. рублей.

Однако 19 мая Путин раскритиковал правительство за плохую формулировку постановления о выплатах. Он потребовал предоставлять надбавки в полном объеме за сам факт работы, а не за отработанные часы. К тому дню на портал госуслуг по поводу задержки стимулирующих выплат от врачей поступило более 6,5 тыс. обращений.

В тот же день Следственный комитет возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам, пишет «Газета.ру».

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Источник: Газета Известия

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