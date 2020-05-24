В Башкирии мать не умеющего есть в семь лет мальчика лишили родительских прав

Жительница Салавата, сын которой не умел говорить и есть самостоятельно в семь лет, лишили родительских прав. Соответствующее решение принял суд. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Милана Скоробогатова.

«19 мая Салаватский городской суд лишил родительских прав мать мальчика и в настоящее время готовятся документы для помещения ребёнка в детский дом или устройства в семью», — цитирует ее «РИА Новости».

Областной омбудсмен уточнила, что ребенок был изъят из семьи и помещен в приют в сентябре прошлого года. За прошедшее время мальчик научился пользоваться столовыми приборами, социализировался, и начал говорить слова, однако предложения пока не формирует. Мать мальчика ни разу не пришла его навестить.

Приют, по словам Скоробогатовой, оформил ребенку временную регистрацию для оформления документов.

Ранее в этот же день издание Ufa1.ru сообщало, что мама мальчика нигде не работает, часто употребляет спиртное, а дома, где жил ребенок грязно, нет ни электричества, ни газа.

14 мая жительницу Кировской области, которая оставила двух маленьких детей в закрытом доме без еды, лишили родительских прав.

По версии следствия, 34-летняя жительница села Быково Куменского района ушла из дома вечером 23 февраля, оставив в нем без присмотра и необходимого питания 8-месячную девочку и 2-летнего мальчика. Через несколько дней детей нашли сотрудники полиции и доставили в больницу, где им была оказана необходимая помощь.