В Башкирии начали проверку сообщений о самоизоляции медиков в морге

25 мая 2020     6
В Башкирии начали проверку сообщений о самоизоляции медиков в морге

Прокуратура Башкирии начала проверку после сообщений местных СМИ о двух медсестрах, размещенных на самоизоляцию в помещение морга. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на надзорное ведомство.

В минздраве региона агентству пояснили, что в этом лечебном учреждении в одном здании находится два помещения (паталогоанатомическое отделение — лаборатория и помещение для хранения тел умерших), с двумя разными, отдельными входами. Под изолятор для сотрудников, находившихся в контакте с пациентами COVID-19, была переоборудована лаборатория.

В ведомстве уточнили, что изолятор соответствует всем предписанным нормам, там есть душ, туалет и кровати.

Отмечается, что изолированные медики провели в изоляторе только одну ночь. Сейчас они находятся на самоизоляции дома после получения персональных постановлений Роспотребнадзора.

Ранее, 18 мая, в администрации Санкт-Петербурга сообщили, что у 42 медработников городской больницы № 31 подтвердился COVID-19.

Уровень смертности пациентов с коронавирусом в России составляет менее 1%. Почти половина граждан с положительным результатом на эту инфекцию не имеет клинических проявлений болезни.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Источник: Газета Известия

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