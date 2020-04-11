В Башкирии первый пациент скончался от коронавируса

11 апреля 2020     10
В Башкирии первый пациент скончался от коронавируса

Первый пациент скончался от коронавируса в Башкирии. Об этом в субботу, 11 апреля, заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин.

«Всего в Башкирии 66 случаев подтвержденных, новых на 11 апреля ― 26. Первый пациент с коронавирусом, который скончался, это пациент РКБ, но он скончался от основного заболевания. И скончался еще один пациент, причиной смерти является вирусная пневмония, вызванная коронавирусом», ― цитирует его «РИА Новости».

Ранее в этот день стало известно, что первый пациент, инфицированный коронавирусом, умер в Ингушетии.

По состоянию на 11 апреля под наблюдением специалистов из-за подозрения на COVID-19 находятся 159 тыс. россиян. С начала эпидемии в России проведено более 1,18 млн лабораторных исследований на выявление коронавируса. Общее число заболевших в стране достигло 13 584 человек в 82 регионах страны. Умерли 106 пациентов, выздоровели ― 1045.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Источник: Газета Известия

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