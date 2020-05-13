В Белом доме рассказали о возможном переносе президентских выборов в США

13 мая 2020     9
В Белом доме рассказали о возможном переносе президентских выборов в США

Джаред Кушнер, старший советник президента США Дональда Трампа, который также является его зятем, в интервью журналу Time высказался о возможном переносе президентских выборах в стране.

На вопрос, есть ли шанс, что президентские выборы могут быть отсрочены из-за пандемии коронавируса в стране, Кушнер заявил, что это не его решение. «Я не уверен, что так или иначе могу подтвердить это, но на данный момент план таков», — сказал представитель Белого дома.

Старший советник президента отметил, что надеется на то, что ближе к осени будет проделан достаточный объем работы
с целью предупреждения дальнейшего распространения коронавируса. «Я действительно верю, что, как только Америка откроется, Америке будет очень трудно когда-либо снова изолироваться», — добавил Кушнер.

Слова Кушнера вызвали недовольство бывшего госсекретаря США Хилари Клинтон. В своем Twitter политик отметила, что зять президента США не имеет права определять дату выборов: «Я не могу поверить в то, что должна написать это предложение, но зять президента не может решать, когда состоятся выборы».

В соответствии с законом, принятым в 1845 году, президентские выборы в США проводятся каждые четыре года во вторник после первого понедельника ноября. В 2020 году выборы должны будут проходить 3 ноября. Чтобы изменить дату выборов, потребуется акт Конгресса США, одобренный большинством членов Палаты представителей США, которая контролируется демократами, и Сената США, который находится под контролем республиканцев.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Родственники проигнорировали сигнал из гроба и похоронили шевелящегося покойника
Родственники проигнорировали сигнал из гроба и похоронили шевелящегося покойника

Видео с похорон в индонезийском городе Манадо породило слухи, что был погребен живой человек. Об этом сообщает издание Daily Mail. …


В Белом доме рассказали о возможном переносе президентских выборов в США
В Белом доме рассказали о возможном переносе президентских выборов в США

Джаред Кушнер, старший советник президента США Дональда Трампа, который также является его зятем, в интервью журналу Time высказался о возможном …


Бывшая жена Марата Башарова вспомнила об избиении на третьем месяце беременности
Бывшая жена Марата Башарова вспомнила об избиении на третьем месяце беременности

Бывшая жена актера Марата Башарова Елизавета Шевыркова стала гостьей программы «Прямой эфир», где вспомнила об избиении ее мужем на третьем …


Суд оштрафовал предоставивших квартиру для вечеринки на карантине уральцев
Суд оштрафовал предоставивших квартиру для вечеринки на карантине уральцев

Свердловский областной суд оштрафовал двух жителей Екатеринбурга за предоставление жилплощади под «закрытую вечеринку» во время действия режима самоизоляции. Об этом …


На Алтае возбудили дело по факту убийства сельчанина в турпалатке
На Алтае возбудили дело по факту убийства сельчанина в турпалатке

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай возбуждено уголовное дело по факту убийства 47-летнего мужчины. Фигурантом по делу проходит 39-летний житель села …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты