В Белом доме рассказали о возможном переносе президентских выборов в США

Джаред Кушнер, старший советник президента США Дональда Трампа, который также является его зятем, в интервью журналу Time высказался о возможном переносе президентских выборах в стране.

На вопрос, есть ли шанс, что президентские выборы могут быть отсрочены из-за пандемии коронавируса в стране, Кушнер заявил, что это не его решение. «Я не уверен, что так или иначе могу подтвердить это, но на данный момент план таков», — сказал представитель Белого дома.

Старший советник президента отметил, что надеется на то, что ближе к осени будет проделан достаточный объем работы

с целью предупреждения дальнейшего распространения коронавируса. «Я действительно верю, что, как только Америка откроется, Америке будет очень трудно когда-либо снова изолироваться», — добавил Кушнер.

Слова Кушнера вызвали недовольство бывшего госсекретаря США Хилари Клинтон. В своем Twitter политик отметила, что зять президента США не имеет права определять дату выборов: «Я не могу поверить в то, что должна написать это предложение, но зять президента не может решать, когда состоятся выборы».

В соответствии с законом, принятым в 1845 году, президентские выборы в США проводятся каждые четыре года во вторник после первого понедельника ноября. В 2020 году выборы должны будут проходить 3 ноября. Чтобы изменить дату выборов, потребуется акт Конгресса США, одобренный большинством членов Палаты представителей США, которая контролируется демократами, и Сената США, который находится под контролем республиканцев.

Источник: Лента.Ру