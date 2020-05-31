В Белом доме решили пока не мобилизовывать Нацгвардию на федеральном уровне

Президент США Дональд Трамп пока не собирается мобилизовать Нацгвардию на федеральном уровне в связи с массовыми беспорядками, возникшими после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщил его помощник по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайен.

При этом, в случае поступления запроса от местных властей, федеральные власти могут задействовать военных, сказал помощник главы государства Reuters.

30 мая Трамп заявлял о возможности в случае необходимости быстро отправить в Миннесоту военных.

Протесты в Миннеаполисе и других городах Миннесоты начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался 25 мая после того, как трое полицейских повалили его на асфальт и удерживали больше восьми минут. 30 мая в штате впервые в истории была объявлена полная мобилизация Нацгвардии для подавления беспорядков.

Во время разгона протестов от полицейских пострадал в том числе российский журналист Михаил Тургиев. В МИД России назвали случившееся необоснованной жестокостью и призвали компетентные органы и неправительственные организации провести тщательное расследование случившегося.