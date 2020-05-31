В Белом доме решили пока не мобилизовывать Нацгвардию на федеральном уровне

31 мая 2020     22
В Белом доме решили пока не мобилизовывать Нацгвардию на федеральном уровне

Президент США Дональд Трамп пока не собирается мобилизовать Нацгвардию на федеральном уровне в связи с массовыми беспорядками, возникшими после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщил его помощник по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайен.

При этом, в случае поступления запроса от местных властей, федеральные власти могут задействовать военных, сказал помощник главы государства Reuters.

30 мая Трамп заявлял о возможности в случае необходимости быстро отправить в Миннесоту военных.

Протесты в Миннеаполисе и других городах Миннесоты начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался 25 мая после того, как трое полицейских повалили его на асфальт и удерживали больше восьми минут. 30 мая в штате впервые в истории была объявлена полная мобилизация Нацгвардии для подавления беспорядков.

Во время разгона протестов от полицейских пострадал в том числе российский журналист Михаил Тургиев. В МИД России назвали случившееся необоснованной жестокостью и призвали компетентные органы и неправительственные организации провести тщательное расследование случившегося.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Из Симферополя в Феодосию запустят поезда
Из Симферополя в Феодосию запустят поезда

По новому маршруту будет курсировать дизель-поезд. С 1 июня 2020 года из Симферополя в Феодосию можно будет добраться по железной …


В Севастополе выпускники-сироты получат денежную помощь
В Севастополе выпускники-сироты получат денежную помощь

46 севастопольских выпускников средних профессиональных учреждений, оставшихся без попечения родителей, получат по 2000 рублей. Ежегодно эта меры социальной поддержки индексируется …


Байден оказался популярнее Трампа
Байден оказался популярнее Трампа

Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на грядущих выборах, бывший вице-президент Джо Байден оказался популярнее своего оппонента, действующего американского …


Умерла французская оперная певица Мади Меспле
Умерла французская оперная певица Мади Меспле

Известная французская оперная певица Мади Меспле умерла на 90-м году жизни. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщил на своей …


Попова описала выход России из режима ограничений
Попова описала выход России из режима ограничений

Глава Роспотребнадзора Анна Попова описала выход России из режима ограничений, заявив, что одновременно снять меры со всех регионов не получится. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты