В Белоруссии задержан планировавший участвовать в президентских выборах блогер

Блогер Сергей Тихановский, планировавший участвовать в выборах президента Белоруссии, задержан в Гродно. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

Инцидент произошел во время сбора подписей в пользу супруги блогера Светланы. Из-за административного ареста Сергею Тихановскому не удалось зарегистрировать инициативную группу для сбора подписей в поддержку своего выдвижения кандидатом в президенты. Блогер не смог лично подписать документы для подачи в ЦИК. В связи с этим инициативную группу зарегистрировала его жена, и сейчас она выдвигается в президенты. Тихановский значится руководителем ее инициативной группы.

По данным издания, у пикета произошел конфликт, в котором пострадал сотрудник правоохранительных органов. В результате Тихановский был задержан бойцами ОМОН. Микроавтобус, в котором блогера собирались отвезти в РОВД, окружили местные жители, пытаясь помешать машине уехать.

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Тихановский — автор YouTube-канала «Страна для жизни». 6 мая его задержали за участие в несанкционированном митинге, прошедшем 20 декабря 2019 года. Соответствующее постановление суд вынес 10 января 2020 года. 9 мая Тихановский заявил о решении участвовать в президентских выборах.

19 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предстоящие в 2020 году выборы президента страны пройдут честно и порядочно.

Запланированные на текущий год выборы президента Белоруссии, согласно информации на сайте Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, должны состояться не позднее 30 августа.

Лукашенко бессменно занимает пост президента Белоруссии с июля 1994 года. Сейчас идет его пятый президентский срок, который истечет в 2020-м. На выборах главы республики в 2001, 2006, 2010 и 2015 годах он набирал не менее 75 процентов голосов. Его сыновья Виктор и Дмитрий занимают высокие государственные посты в белорусской системе власти.

Источник: Лента.Ру