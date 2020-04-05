В Белоруссии заразились коронавирусом более 500 человек

В Белоруссии заразились коронавирусом 502 человек, следует из сообщения пресс-службы Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава на 5 апреля, на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находятся 502 пациента. У большинства из них заболевание протекает в легкой и средней форме. Выздоровели 52 человека, скончались восемь. У умерших инфекция отяготила многочисленные хронические заболевания.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не раз называл ситуацию с коронавирусом психозом и уверял, что не собирается вводить режим чрезвычайного положения. По словам Лукашенко, он мог бы вывести патрули на улицы, чтобы «показать всем перед выборами, какой он крутой парень». «Мы за сутки нейтрализуем город. Но во что это обойдется и сколько будет тогда смертей? Поэтому не надо дурью заниматься», — призывал белорусский лидер. Он советовал «травить» вирус водкой, есть больше сливочного масла и уверял, что «трактор вылечит всех».
Страна подвергалась критике со стороны Всемирной организации здравоохранения за отношение к эпидемии. Президент соседней с Белоруссией Литвы призывал не верить «бравадам» Лукашенко насчет коронавируса.
В мире объявлена пандемия коронавируса. Число инфицированных превысило 1,1 миллиона человек.
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Лента.Ру