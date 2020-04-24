В больницах Кузбасса выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

24 апреля 2020     11
В больницах Кузбасса выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Коронавирус подтвердился еще у шести жителей Кузбасса. Об этом в пятницу, 24 апреля, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

«Еще у шести пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Они изолированы, получают лечение. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 70 больных коронавирусом», ― написал он в своем официальном Telegram-канале.

Отмечается, что двое новых зараженных из поселка Краснобродский, еще двое ― из Анжеро-Судженска, а оставшиеся ― из Новокузнецка.

17 апреля в регионе скончалась первая пациентка с коронавирусом. О наличии у нее инфекции стало известно уже после ее смерти.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 23 апреля в России общее число заболевших достигло 62 773 человека, умерли 555 пациентов, выздоровели ― 4891.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Источник: Газета Известия

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