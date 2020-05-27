В Бразилии немой инвалид-колясочник пытался ограбить ювелирный магазин

27 мая 2020     11
В Бразилии немой инвалид-колясочник пытался ограбить ювелирный магазин

В Бразилии немой инвалид-колясочник сделал попытку ограбления ювелирного магазина с игрушечным пистолетом. Об этом 25 мая написало местное издание JornalNH.

Магазин, на который покушался преступник, расположен в муниципалитете Канела, в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге страны.

Злоумышленник оказался 19-летним юношей, больным церебральным параличом. Налетчик попытался ограбить магазин, удерживая игрушечный пистолет ногами. В записке, которую преступник передал продавцу, содержался приказ отдать ему всю выручку.

Свидетелем событий стал случайный прохожий, обратившийся в полицию. Прибывшие на место правоохранители оперативно задержали преступника.

Налетчика допросили и передали на попечение родителей. Будет ли грабитель держать ответ перед законом, издание не сообщает.

31 января 2019 года в другом бразильском городе Гуарульюсе злоумышленник умер во время ограбления. Позже врачи определили, что причиной гибели мужчины стал сердечный приступ. Трое налетчиков хотели ограбить припаркованный автомобиль, в котором в тот момент находились священник и его жена. Один из злоумышленников открыл водительскую дверь, после чего внезапно упал на асфальт и скончался. Его сообщник завершил начатое преступление.

Источник: Газета Известия

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