В центре Москвы обрушился фасад жилого дома

В центре Москвы произошло обрушение фасада жилого дома, данных о пострадавших не поступало. Об этом сообщили в экстренных службах 12 июня.

По словам источника ТАСС, речь идет о здании по адресу: Зацепский Вал, дом 5. Площадь обрушения уточняется.

Известно, что дом был построен в 1940-х годах.

Ранее в мае в Санкт-Петербурге обрушились сразу несколько балконов одного из жилых домов. Здание входит в список объектов культурного наследия города. В результате происшествия никто не пострадал.