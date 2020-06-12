В Чехии закрыли дело о ввозе «яда» из России

Служба безопасности и информации (СБИ) закрыла дело о ввозе яда рицина для отравления местных политиков. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии чешской стороны, закрытое дело — «простая и грустная история о враждебности и зависти» между двумя сотрудниками российского посольства в Праге. Один из них якобы решил навредить своему коллеге с помощью анонимного электронного письма, отправленного в СБИ.

Позже информация в письме о возможной угрозе муниципальным политикам утекла в СМИ, что существенно осложнило работу СБИ и и сделало практически невозможным расследование дела. Однако впоследствии служба все же смогла получить ясные и неоспоримые доказательства, на основании которых было принято решение о высылке дипломатов, говорится в сообщении. При этом россиянам была дана возможность покинуть Чехию «тихим путем», но они ей якобы не возпользовались.

22 апреля чешское издание Respekt сообщило о якобы зафиксированной переброске офицеров спецслужб из России. В багаже одного из них якобы мог находиться яд рицин. Высказывались предположения, что таким образом ведется подготовка к покушению на политиков, инициировавших снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

Позже сообщалось, что один из сотрудников российского диппредставительства намеренно передал ложную информацию о якобы готовящемся отравлении чешским спецслужбам по личным мотивам. 5 июня Чехия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата. МИД России после этого заявил, что высылка дипломатов получит не только адекватный ответ, но и будет принята во внимание при формировании линии поведения в отношениях.

Источник: Лента.Ру