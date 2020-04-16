В Дагестане ликвидировали обстрелявшего полицейских водителя

Водитель в Дагестане открыл огонь из своего автомобиля по полицейским, стрелка ликвидировали ответным огнем. Инцидент произошел рано утром 16 апреля неподалеку от села Дарваг в Табасаранском районе.

По данным РЕН ТВ, мужчина начал стрелять в ответ на просьбу правоохранителей остановить машину. Сотрудникам спецназа «Гром» и ЦПЭ МВД по республике пришлось ликвидировать злоумышленника.

Личность мужчины устанавливается. Информация о происшествии уточняется.

Накануне стало известно о стрельбе в Москве. Огонь открыл житель столицы, находившийся в момент происшествия в алкогольном опьянении. После нескольких выстрелов он заперся в своей квартире. Известно, что мужчина ранее уже имел проблемы с законом.