В Дагестане найдены три осколочно-фугасных реактивных снаряда

В Дагестане найдены и обезврежены три старых боевых снаряда, об этом в субботу,6 июня, сообщается на сайте Росгвардии.

В Карабудахкентском районе сотрудники регионального МВД в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружили три 120-мм осколочно-фугасных реактивных снаряда со следами коррозии.

Прибывшие на место саперы уничтожили опасную находку.

1 июня в Жуковском районе Брянской области вблизи деревни Трубачи местные жители обнаружили боеприпас. Они вызвали спасателей,которые обезвредили 50-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны.