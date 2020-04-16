В Дагестане неизвестный открыл стрельбу по спецназу

16 апреля 2020     8
В Дагестане неизвестный открыл стрельбу по спецназу

В Дагестане в ходе перестрелки с полицейскими убит водитель автомобиля ВАЗ-2114. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По его словам, утром 16 апреля возле села Дарваг бойцы спецназа «Гром» и МВД пытались остановить автомобиль, но водитель отказался выполнять их требования. Вместо этого он стал стрелять по силовикам. Ответным огнем они его уничтожили.

В результате ЧП никто из силовиков не пострадал. Служебный автомобиль МВД Дагестана марки Mercedes был поврежден, на его кузове насчитывается семь пулевых пробоин. В настоящее время полицейские выясняют личность убитого.

4 апреля сообщалось, что в Мурманске сотрудники ФСБ ликвидировали боевика запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», который планировал совершить теракт. Как сообщили в НАК, при попытке задержания мужчина открыл огонь по сотрудникам спецназа, но «был нейтрализован». По данным комитета, боевик был связан с «Исламским государством» и планировал выехать на Ближний Восток после совершения теракта. На месте перестрелки бойцы спецназа нашли самодельное взрывное устройство, готовое к использованию, а также оружие и боеприпасы.

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Источник: Лента.Ру

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