В деле об убийстве любовницы российского чиновника появился вор в законе Шишкан

10 июня 2020     6
В деле об убийстве любовницы российского чиновника появился вор в законе Шишкан

Следователи изучат причастность вора в законе Шишкана к убийству Евгении Исаенковой, любовницы бывшего главы Раменского района (Московская область) Андрея Кулакова. Об этом в среду, 10 июня, сообщает «Росбалт».

По данным издания, криминалисты восстановили удаленные сообщения в телефоне убитой и обнаружили угрозы от абонента, записанного как Шиш. Сейчас следователи устанавливают его личность. Предполагается, что это может быть вор в законе Шишкан, который считается «теневым хозяином» Раменского района.

Шишкан был задержали 15 июля 2019 года. Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии, статья 210.1 УК РФ, и причастности к похищению и убийству раменского депутата Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи.

Исаенкова была сотрудницей Общественной палаты Раменского района. Она пропала в ночь на 2 мая 2019 года, на следующий день ее тело обнаружили в ее автомобиле. По предварительным данным, женщина была задушена руками и предметом из ткани — колготками или платком. В ее убийстве обвиняют бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова.

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Источник: Лента.Ру

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