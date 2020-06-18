В доме из американской комедии предложили пожить за 400 миллионов рублей

18 июня 2020     11
В доме из американской комедии предложили пожить за 400 миллионов рублей

В Англии выставили на продажу загородный дом XV века, в котором проходили съемки американской комедии «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с участием актера Роберта Дауни-младшего. Желающим пожить в особняке придется выложить за него более 5 миллионов фунтов (440,3 миллиона рублей), пишет Mansion Global.

Поместье с пятью спальнями расположено на юго-западе Великобритании, в городе Тонтон, и входит в список объектов культурного наследия. На территории есть несколько пристроек и сады для прогулок с озером. Площадь участка — 15 гектаров.

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Особняк сделан из камня и пронизан средневековым колоритом. В нем есть просторный зал с камином и высоким сводчатым потолком, поддерживаемым массивными колоннами. Комнаты наполнены светом благодаря витражам. Отделка выполнена из натурального дерева. Как отмечают риелторы, занимающиеся реализацией предложения, поместье дарит ощущение семейного уюта и комфорта.

В мае появилось объявление о продаже особняка, где проходили съемки серии фильмов о Гарри Поттере. Дом находится в Англии (город Буши) и оценивается в 1,1 миллиона фунтов стерлингов (приблизительно 90 миллионов рублей).

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Источник: Лента.Ру

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