В Думе предложили бесплатно раздавать маски в транспорте в Москве

2 мая 2020     17
В Думе предложили бесплатно раздавать маски в транспорте в Москве

В комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи предлагают правительству Москвы организовать бесплатную раздачу медицинских масок в общественном транспорте. Об этом заявил «РИА Новости» 2 мая член комитета, заслуженный тренер России Дмитрий Свищев, отметив, что поддерживает решение столичных властей о продаже в метро масок.

«Лучше, на мой взгляд, при относительно невысоких затратах на одноразовые маски выделить средства на них и таким образом сократить число заболевших, чем, не сделав это, потом тратиться на куда более дорогостоящее лечение и строительство больниц», — сказал Свищев.

Депутат добавил, что с инициативой о продаже в метро средств индивидуальной защиты в комитете выступали на прошлой неделе и отправили соответствующие запросы в адрес мэра Москвы Сергея Собянина. «Более того считаем, что необходимо продавать маски не только в метро, но и рядом с остановками общественного транспорта на улицах, а также у торговых центров и на вокзалах», — отметил заслуженный тренер.

Он уточнил, что граждане заявляют об отсутствии защитных масок в некоторых аптеках, и продажа в метро повысит их доступность. Также это будет наталкивать граждан «на мысль о самозащите, чтобы предотвратить как заражение себя, так и другого в случае, если человек инфицирован и сам про это не знает», добавил депутат.

Свищев считает, что примеру Москвы стоит последовать другим крупным городам России.

Ранее в субботу заместитель мэра столицы, руководитель транспортного комплекса города Максим Ликсутов заявил журналистам, что пассажиры Московского метрополитена со следующей недели смогут купить медицинские маски в ларьках или в кассах метро.

Ранее, 30 апреля, Собянин порекомендовал пассажирам метро при поездке надевать защитную маску и перчатки. Он добавил, что в подземке сняли первые двери, а вторые уберут там, где это возможно, отметив, что это получится сделать не везде.

С 1 мая власти Подмосковья ввели рекомендательный масочный режим для всех граждан, а с 12 мая мера носит обязательный характер. При несоблюдении ограничения людей могут оштрафовать на 4 тыс. рублей.

Режим обязательного ношения медицинских масок также ввели в более 19 регионах России.

Источник: Газета Известия

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