В Facebook задумались о превращении WhatsApp в аналог китайского WeChat

Сотрудничество американской компании Facebook и индийского холдинга Reliance Industries может превратить мессенджер WhatsApp по «суперприложение» по примеру китайского WeChat. Об этом пишет Bloomberg 23 апреля.

Так, издание отмечает, что расширение Facebook на восток позволит сделать WhatsApp конкурентоспособным на азиатском рынке. В частности, в Китае и Индонезии, где пользователи отдают предпочтение именно «суперприложениям» с широким функционалом — от общения с друзьями до бронирования такси и управления средствами через виртуальный кошелек. При этом для тестового региона такой программы идеально подходит именно Индия.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин полагает, что подобные приложения имеют большие перспективы.

«Преимущество Facebook заключается в том, что у них огромная аудитория. WeChat — это ролевая модель, которая позволяет увидеть, как это все происходит, насколько качественно. И я думаю, что, создавая такие приложения, они пытаются монетизировать свою аудиторию и делают это относительно успешно», — цитирует его «Российская газета».

По словам ИТ-эксперта Александра Баулина, создание из мессенджера торговой платформы является заветной мечтой всех разработчиков. Как правило, создание таких приложений происходит в двух направлениях. Так, можно выстроить торговую и медиаимперию вокруг мессенджера по примеру WeChat, а можно добавить мессенджер в финансовое приложение, как это сделал Сбербанк.

«Понятно, что победитель получит популярный мессенджер, в котором все пользователи будут тратить деньги. И в этом плане в Индии у WhatsApp большая пользовательская база, а барьерами будут относительно низкая платежеспособность и большое количество малопродвинутого в плане технологий населения», — отметил специалист.

О сделке Facebook и Reliance Industries стало известно накануне. В официальном блоге Facebook сообщается, что компания вложила $5,7 млрд в телекоммуникационную Jio Platforms Limited, входящее в Reliance Industries. Это сделало американскую компанию крупнейшим миноритарным акционером индийского предприятия.