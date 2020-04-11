В ФМБА рассказали о ситуации с лекарствами в своих медцентрах

Все медцентры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), принимающие больных с коронавирусом и с подозрением на него, полностью обеспечены лекарствами. Об этом 11 апреля сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФМБА.

«Все центры ФМБА России полностью укомплектованы необходимыми врачебными кадрами, средним и младшим медицинским персоналом, а также обеспечены средствами индивидуальной защиты и лекарственными препаратами в необходимом количестве», — говорится в сообщении.

В Москве ФМБА развернуло четыре федеральных центра для приема заразившихся коронавирусом. Максимальное количество коек — 1027.

Ранее 10 апреля специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) представили тест-системы на основе чипов для выявления коронавируса, которые могут определять наличие инфекции за 15–20 минут. Тест-система представляет собой 96-луночный планшет с оптической регистрацией результатов. Документы на регистрацию разработки будут поданы в начале следующей недели.

По данным на 11 апреля, в Москве число заразившихся коронавирусом превысило 8,8 тыс. пациентов. В России за сутки выявлено 1667 новых случаев заболевания. Таким образом, всего в стране с начала эпидемии зарегистрировано 13 584 случая заражения инфекцией в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 человек, а вылечились ― 1045.

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