В «Газпроме» назвали плюсы снижения цен на газ в Европе

Снижение цен на российский природный газ в Европе способствует вытеснению американского сжиженного природного газа на другие рынки. Об этом в ходе телефонной конференции в среду, 29 апреля, сообщил начальник финансово-экономического департамента компании Александр Иванников.

«Снижение цен на газ имеет и положительную сторону», — подчеркнул топ-менеджер. По его словам, оно поддерживает переход на газ с угля, стимулирует спрос в промышленности и вытесняет американский сжиженный природный газ.

Экспортная цена на газ «Газпрома» в европейских поставках в 2019 году снизилась на 14%, до $211 за тысячу кубометров, говорится в презентации компании, опубликованной 29 апреля. Годом ранее показатель составлял $246 за тысячу кубов.

Как отметил Иванников, данный показатель оказался стабильнее, чем спотовые цены на газ в Европе, уточняет ТАСС.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития энергетики заявил о потрясениях, с которыми столкнулась отрасль. Проблемы носят системный характер и не имеют национальных границ, отметил глава государства.